  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】和同事日日見 出去就講是非 想享受自己一人食LUNCH　網民：會被人認為不合群

理財智慧 19:34 2021/04/15

分享：

不少人在上班時都會和同事出外用膳，但近日在討論區就有網民發帖，以「上班自己一個吃飯有甚麼問題？」為題，稱自己好享受自己一個人吃飯，認為和同事「日日見」，再加上出去就是說是非，事主不禁慨嘆：「為乜？」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【職場熱話】返新工一個月 老闆以為是新入職 還問叫甚麼名字　 網民：裁員第一個不會想起你　【下一頁

帖文一出，網民紛紛留意贊同事主，「所以其實一個人都可以盡興」、「我也好享受一個人lunch」、「非常同意」、「我都喜歡上班自己一個人吃，放工放假就例外」、「我自己一個人吃飯吃了十多年，一年有甚麼重要事才一起吃。自己吃超享受平靜寧靜。」

【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺　【下一頁

但亦有網民擔心，如果不和同事吃飯，會被人認為不合群，「小公司就沒有問題，因為大家吃飯不一樣，反而去大公司做，如果一個人吃飯，感覺好怪，還有些老闆會覺得你不合群，可能會過不到試用期……」、「上班自己一個人，間中一兩日我覺得也是可以的，可以營造少少合群，工作上有困難都容易找人幫手。」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

職場文化 午餐 香港

上一篇文章

【網民熱話】自去年大專畢業後一直找不到工作　兒子失自信心　母嘆：好心酸

下一篇文章

【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子