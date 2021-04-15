【職場熱話】和同事日日見 出去就講是非 想享受自己一人食LUNCH　網民：會被人認為不合群

不少人在上班時都會和同事出外用膳，但近日在討論區就有網民發帖，以「上班自己一個吃飯有甚麼問題？」為題，稱自己好享受自己一個人吃飯，認為和同事「日日見」，再加上出去就是說是非，事主不禁慨嘆：「為乜？」

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帖文一出，網民紛紛留意贊同事主，「所以其實一個人都可以盡興」、「我也好享受一個人lunch」、「非常同意」、「我都喜歡上班自己一個人吃，放工放假就例外」、「我自己一個人吃飯吃了十多年，一年有甚麼重要事才一起吃。自己吃超享受平靜寧靜。」

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但亦有網民擔心，如果不和同事吃飯，會被人認為不合群，「小公司就沒有問題，因為大家吃飯不一樣，反而去大公司做，如果一個人吃飯，感覺好怪，還有些老闆會覺得你不合群，可能會過不到試用期……」、「上班自己一個人，間中一兩日我覺得也是可以的，可以營造少少合群，工作上有困難都容易找人幫手。」

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責任編輯：黃苑筠