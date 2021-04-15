【美元定期存款】港銀減美元定存息 半年期高息王維持0.55厘

▲ 美元定期存款以富邦最多高息，如半年有0.55厘。

華融集團（02799）延遲公布業績，該系的美元債券又頻傳違約爆煲，負面消息不斷發酵，拖累中資美元債券急跌，甚至外電指，連累股王（00700）也受累，市傳原擬發行兩百億美元債、其後更傳加碼至300億（美元，下同），為亞洲區內今年最巨額抽資，及至昨天（14日）仍未如期定價。外電更指，主要受華融風暴拖垮在港美元債市，科網巨無霸的發債大計或被逼暫煞停。不過，今天（15日）外電又傳債券再重啟發行，傳初步暫先縮至約40億元，餘額分批出台，外電指公司未有就此作具體置評。

美元半年期定存最高息係邊間港銀？可按下圖了解

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此外，聯儲局主席鮑威爾新近重申2023年前無意加息，而港銀亦順勢下調美元定期存款息，招商永隆累減半年期年息0.1厘，新息率失守0.3厘，僅0.25厘。專家料美元定期存款息暫易跌難升，因美滙指數仍高企，力守91關，尚幸富邦維持美元定存半年0.55厘年息的高息王。

展望美元走勢，專家指宜緊盯中美關係等。華僑銀行經濟師謝楝銘指，中美科技領域的衝突繼續發酵。美國商務部宣布將七家中國超級計算機中心，加入美國政府的實體清單。美國商務部表示，其將用所有的方式，來限制內地使用美國的科技，發展武器。

美國參議院擬推《2021年戰略競爭法案》【下一頁】

謝棟銘補充，本周氣候變化主題的回歸，可能會給被市場一個喘息的機會。美國媒體報道，拜登政府負責氣候問題的首席官員、前美國國務卿克里將在本周訪華，就氣候議題尋求合作機會。這也將為下周四（22日）和周五（23日）召開的世界領導人虛擬氣候峰會造勢。

不過，謝棟銘指出，中美雙方少數幾個可以求同存異的主題，可能即將被烏雲掩蓋，美國參議院外交委員會正快馬加鞭地推出《2021年戰略競爭法案》，預計將與下周三（21日）商討，並推動最終立法。該法案將為未來中美關係帶來更多不確定因素。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪