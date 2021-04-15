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【新股IPO】陽光城擬分拆物業管理公司來港上市

股樓投資 17:28 2021/04/15

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在深圳上市的陽光城集團公布，董事局已通過分拆物業管理子公司上海陽光智博生活服務集團來港上市。

資料顯示，陽光智博去年營業收入為13.72億元人民幣，純利1.73億元人民幣。陽光城表示，陽光智博獨立上市後不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成任何實質性不利影響，不影響公司獨立上市地位。是次上市集資所得擬用於併購其他物業公司或專業服務公司以擴大業務規模、發展社區增值服務、開發並升級智能管理信息系統與購買智能設備，並補充營運資金等。

延伸閱讀：大市首季疲軟股東出手維穩　4隻A股獲大手增持，見【下一頁】

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記者：張以正

陽光城（深：000671） IPO 港股

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