【新股IPO】2021年第一季度IPO市場創新高 安永：今年將是大中華區IPO的大年

會計師行安永（EY) 發布《2021年第一季度全球IPO趨勢》 顯示，雖然傳統上的第一季度市況均較為平淡，惟今年卻打破傳統，目前為止市場氣氛活躍 ，更形容近二十年來同期最出色的第一季度 。今年全球IPO市場至今共有403宗交易，集資額為1,056億美元，分別按年增長85% 和271%。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示 ，這是美國新總統上任第一年 ，加上踏入新冠疫情第二年，市場既有樂觀情緒，亦同時充斥著不確定性。

大中華區的強勁IPO勢頭則反映其經濟增長 ，雖然中國監管機構實施新的IPO審查流程 ，大中華區的交易數量133宗，按年上升51%，集資額289億美元，按年上升121%。

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安永大中華區上市服務主管何兆烽表示，於經濟復甦和市場充裕的流動性推動下，今年首季 IPO活動保持強勁。他又表示，IPO審批流程收緊或為A股上市活動帶來一定程度影響，但國家的「十四五」規劃亦利好相關重點行業企業的上市 ，中概股回歸將會推升香港IPO數量。雖然預計今年資本市場的波動性將會加大，但今年仍將是大中華區IPO的大年。

今年第一季度，亞太區IPO活動佔全球總數近半（47%）。區內該季度共有200宗交易，集資額343億美元 ，為20年來第一季度集資額之冠，打破2010年第一季度的紀錄。 就行業而言，科技行業不論在交易數量和集資額方面，都超越其他行業，共有51宗交易，集資177億美元。

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責任編輯：陳子謙