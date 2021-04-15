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【Moderna疫苗】秋季前或出第3針 針對變種病毒

環球社會熱點 17:50 2021/04/15

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民眾寄望接種新冠疫苗後可恢復正常生活，但各地相繼出現新冠變種病毒，令外界憂慮影響新冠疫苗效用。Moderna疫苗生產商表示，有望今年秋季前推出針對變種新冠病毒的Moderna疫苗第三針。Moderna更預計在新冠疫苗接種率高的國家，最快今年底就可改為集中為民眾接種新冠疫苗加強劑。

德國推行阿斯利康疫苗「溝針」 次針可打輝瑞或Moderna 【下一頁】

Moderna行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）周三（14日）接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）採訪時表示，希望今年秋季能推出增強版的第3劑新冠疫苗。他指首批參與Moderna疫苗試驗人士，當中不少人已再次簽署同意書，願意參與是次加強劑測試。有已經於3月接種加強劑的民眾向美國傳媒表示，接種第3劑疫苗後出現的症狀，和1年前接種頭兩劑所出現的症狀類似。

邦塞爾表示Moderna有望在未來幾個月向監管機構提交數據。邦塞爾重申新冠病毒不會消失，並預計明年會出現很多變種病毒。但他估計隨著越多人接種疫苗，或受感染後產生抗體，病毒變種的速度將會減慢，之後會向流感疫情一樣趨向平穩。

邦塞爾表示，Moderna更能夠生產出一種二合一疫苗，能同時預防季節性流感及新冠肺炎。美國食品及藥物管理中心（FDA）料將會以審批流感疫苗的方式，處理新冠疫苗增強劑，意味著該疫苗無需經過長時間臨床實驗就能獲緊急使用授權。

Moderna疫苗完成接種半年後 有效率仍達90%以上 【下一頁】

美國商業新聞網站《Business Insider》報道，Moderna首席商務官戈夫（Corinne M. Le Goff）於投資者電話會議中表示，已經實現高疫苗接種率的國家，或準備在2022年甚至今年年底，將重點轉移至加強疫苗上。戈夫以美國這類接種速度迅速的國家為例，指這些國家很快就會開始接種疫苗加強劑。但他同時承認由於全球只有5%人口接種了新冠疫苗，所以大部分國家仍將繼續接種最初版本疫苗。

責任編輯：李俊儀

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