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美國公開奧運國家隊閉幕服飾 網民笑老套 (多圖)

環球社會熱點 17:30 2021/04/15

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日本東京奧運將於7月23日開幕，並於8月8日舉行閉幕儀式。距離東京奧運不足100日，多個國家都悉心籌備參與奧運盛事，其中美國國家隊首次展示閉幕式服飾，出自多年來為美國奧運國家隊設計制服的品牌Ralph Lauren之手，款式以純白為主，卻引起網民一面倒批評。

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Ralph Lauren周三首次公布美國國家隊在東京奧運會閉幕式的制服，服飾以美國國旗上的白色為主調，包括Polo衫、藍色領配紅色索繩的白色風褸及長褲，並繡上Ralph Lauren標誌性的馬球運動員商標。

美國國家隊過去兩屆奧運服飾

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國家隊閉幕式服裝亮相後，社交網站出現一面倒的負評，嘲笑美國隊今屆奧運會閉幕式服裝似是宣傳Ralph Lauren品牌，多於像是一件國家隊制服。有網民更表示制服散發出一種財富及特權氣息，另有網民笑問：「今年只有遊艇比賽嗎？」同時有網民亦指服裝老套，甚至像他祖父穿的服飾。

傳讓選手優先接種疫苗 日本政府火速澄清 【下一頁】

此外，有網民甚至把服裝與種族主義扯上關係，表示應向Ralph Lauren及貼出照片的媒體NBC提出，國家隊內不是只有白人，設計服裝時應考慮其他種族。

由於美國國家隊閉幕服飾設計已於去年完成，但新冠肺炎疫情下，東京奧運被逼推遲一年舉行。因此，美國國家隊制服褲子仍繡有「2020」及「 Team USA」字樣。Ralph Lauren會向公眾出售奧運系列服飾，所有收入將會用於支持美國國家隊。

責任編輯：郭麗明

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