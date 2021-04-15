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【置業故事】只靠幾張相　單位都無睇！即花千萬買華懋半新盤

股樓投資 17:21 2021/04/15

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香港有不少精明消費者，購物時都會「左睇右睇」，慎防有詐，惟近期二手樓市續旺，業主叫價愈來愈硬，甚至反價，買家見筍盤愈來愈少，就算無得睇樓，只要價錢合乎預算，便即入市。 利嘉閣石家誠說，荃灣全．城滙5座中層D室，實用面積約527平方呎，兩房間隔，望開揚城市景致，原叫價1,050萬元，放盤約3個月，經議價後，減至1,000萬元易手，實用呎價約18,975元。值得留意的是，買家不睇樓便入市。

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據了解，原業主於2017年9月，以約817.4萬元購入上述單位，持貨至今逾3年，現轉手帳面賺約182.6萬元，物業期內升值約22%。代理續說，全．城滙目前約有25個單位放盤，入場價由1,038萬元起。

全．城匯位於荃灣西大河道98號，鄰近港鐵荃灣西站，經有蓋天橋步行約5分鐘即可到達，當年開售時更是全城熱搶。此外，屋苑於2018年6月開始入伙，建有7座，提供953個單位，實用面積由427平方呎起，至最大859平方呎。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 全‧城匯 荃灣 利嘉閣 華懋

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