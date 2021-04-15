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【新股IPO】字節跳動上市傳聞新版本　擬將抖音等中國資產在香港或美國上市、未包TikTok

股市 17:03 2021/04/15

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字節跳動上市傳聞新版本　擬將抖音等中國資產在香港或美國上市、未包TikTok

內地社交平台抖音、TikTok母企字節跳動傳聞再起，彭博引述消息指，字節跳動啟動將抖音、西瓜視頻、今日頭條的內地資產打包上市，至於字節跳動在海外發展的TikTok就可能涉及另一宗上市交易。報道引述消息指，字節跳動正與顧問研究IPO事宜，上市地點會在香港和美國裡作選擇。

字節跳動據報可能通過中國資產上市籌得至少數十億美元，不過商議仍處於初期階段，規模仍可能發生變化。

昨日有內地傳媒指，字節跳動擬在第二季度提交香港IPO招股說明書，未提及上市涉及集團哪一部分資產。內地報道指，字節跳動向聯交所提交承銷商聘用函，啟動赴港上市流程，爭取估值更達4000億美元。字節跳動昨回應稱，不置評香港上市傳聞。

字節跳動傳今季於港遞交上市申請、TikTok事件毋礙估值達3萬億港元 38歲張一鳴身家超馬雲，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 張一鳴 IPO 字節跳動 抖音
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