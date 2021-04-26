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【抖音母企】字節跳動暫緩上市計劃　據報因需遵守中美監管要求（第三版）

股市 17:57 2021/04/26

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字節跳動表示，目前無上市計劃。

內地社交平台抖音、TikTok母企字節跳動上市傳聞不斷，字節跳動今晚（4月23日）最新發表聲明指，暫不具備上市條件，目前無上市計劃。南華早報引述消息指，字節跳動IPO暫停，原因是公司希望遵守中美雙方的監管要求。

報道續指，公司上市主要面對的挑戰是將抖音中國與TikTok運營分開，但兩個應用程序共享相同的算法（algorithm）。

報道又指，北京政府官員有份監管字節跳動上市計劃，並指由於中美緊張關係，不得不推遲上市計劃。字節跳動和TikTok拒絕對南華早報發表評論。

字節跳動早前表示，經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。彭博早前引述消息指，字節跳動啟動將抖音、西瓜視頻、今日頭條的內地資產打包上市，至於字節跳動在海外發展的TikTok就可能涉及另一宗上市交易。報道引述消息指，字節跳動正與顧問研究IPO事宜，上市地點會在香港和美國裡作選擇。

字節跳動據報可能通過中國資產上市籌得至少數十億美元，不過商議仍處於初期階段，規模仍可能發生變化。

更早之前有內地傳媒指，字節跳動擬在第二季度提交香港IPO招股說明書，未提及上市涉及集團哪一部分資產。內地報道指，字節跳動向聯交所提交承銷商聘用函，啟動赴港上市流程，爭取估值更達4000億美元。字節跳動回應稱，不置評香港上市傳聞。

字節跳動傳今季於港遞交上市申請、TikTok事件毋礙估值達3萬億港元 38歲張一鳴身家超馬雲，可見【下一頁】

（第二版新增字節跳動回應、第三版新增短片）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【抖音母企】字節跳動印度涉逃稅銀行帳戶被凍結 稱正「流血」、撤銷禁令申請遭拒

【抖音IPO】字節跳動就抖音紐約或香港上市正在談判　字節跳動估值逾3萬億元（第二版）

編輯：麥德銘

港股 張一鳴 IPO 字節跳動 抖音
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