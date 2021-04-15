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【限聚令放寬】酒吧業反對顧客進場須打疫苗　9%接種率只能養活100酒吧

商業 17:02 2021/04/15

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香港酒吧業協會主席錢雋永（右三）坦言，業界反對強制顧客接種疫苗才能進場，認為此方案會導致酒吧大規模結業。（受訪者供圖）

酒吧業自去年底停業至今，政府日前宣布，酒吧符合條件下2周後可重開，包括所有員工跟顧客已經接種第一劑疫苗，並且採用安心出行。香港酒吧業協會主席錢雋永坦言，業界反對強制顧客接種疫苗才能進場，認為此方案會導致酒吧大規模結業。

【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？

【限聚令放寬】酒吧復業條件執行困難　業界：長期病患員工不能打疫苗怎辦？

根據政府新聞網公布，本港截至昨日（14日）累計約632,300人已接種首劑新冠疫苗，約佔總人口9%。錢表示，這代表全港只有9%市民可以進入酒吧，該人口最多只能養活約100間酒吧，其餘1,000多間酒吧根本無法生存，相信政策出台後2個月，全港酒吧將大規模結業，對政府防疫及經濟發展沒有半點好處。

他期望，政府正視問題，明白業界苦衷及取消執行該政策，業界亦願意配合政府全力抗疫，包括要求員工規管顧客不准過枱、顧客如離開座位必須佩戴口罩。另外酒吧業亦會配合政府其他要求，包括要求顧客使用安心出行進入場所，以及視乎員工健康狀況，而要求員工接種疫苗。

【限聚令放寬】食肆有條件下可放寬　惟餐廳難料能否實行該些條件

責任編輯：朱悅瀅

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