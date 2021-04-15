【5G手機】Sony旗艦機款Xperia 1 III登場　首創雙遠攝焦距3鏡設計

▲ Sony昨（14日）舉行網上發佈會，推出全新一代的Xperia手機系列，而最受觸目的旗艦手機Xperia 1 III也正式登場。

Sony昨（14日）舉行網上發佈會，推出全新一代的Xperia手機系列，而最受觸目的旗艦手機Xperia 1 III也正式登場。Xperia 1 III除了大幅升級相機硬件、全面5G化外，Sony更在Xperia 1 III沿用了多項全球首創功能，當中包括：首創雙遠攝焦距3鏡設計以及搭配4K+120Hz屏幕。

與iPhone 12 mini競爭？傳Sony推Compact新機搶攻市場

【創新手機設計】能屈能伸！TCL發表「Fold 'n' Roll」折疊兼捲軸屏概念手機（多圖）

Sony Xperia 1 III的外形設計是上代的延續，不過從屏幕到喇叭音效，甚至拍攝實力也有增強。是次Xperia 1 III仍然是6.5吋4K HDR OLED顯示屏，不過就將更新率就一舉提升至 120Hz，是全球首部擁有120Hz更新率的4K解像度屏幕的手機。

此外，Xperia 1 III雖然仍是採用3主鏡頭設計，並維持1,200萬像素。不過今代的遠攝鏡頭，除了以往的70mm焦距，更加入了105mm焦距，並配有Dual-PD影像感測器，用家在70mm 與 105mm 之間切換時也可以快速自動對焦。

Xperia 1 III一如新旗艦採用Snapdragon 888八核心處理器，內置12GB RAM及最高512GB ROM，支援micro SD卡擴充，電池容量則由上代4,000mAh增至4,500mAh。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

除了Xperia 1 III外，Sony也同場發布「迷你版」Xperia 5 III 及 Xperia 10 III。是次Xperia 5 III在處理器、鏡頭以至電池容量都與 Xperia 1 III 一樣，最大分別就是Xperia 5 III的屏幕沒有4K，僅有1080p水平而已。而Xperia 10 III則是平價中階機，處理器亦改為Qualcomm Snapdragon 690。

價錢方面，Sony 則未在發布會上透露，上市日期也只表示會在「初夏」。到底這三款新手機售價會是多少，就仍待Sony公布了！

【5G手機】Google證實本年內推Pixel 5a 5G手機 僅在美國及日本上市

責任編輯：曾曉汶