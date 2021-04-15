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【香港零售】莎莎上季港澳營業額跌幅大幅改善至18.8%　惟稱「通關前經營環境仍充滿不確定性」

股市 17:32 2021/04/15

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莎莎上季港澳營業額跌幅大幅改善至18.8%　惟稱「通關前經營環境仍充滿不確定性」

莎莎 （00178） 公布截至今年3月底止第四財銷售數據。受惠低基數效應、澳門通關後內地訪客人次回升、電商、及內地業務持續增長，莎莎上季零售及批發的營業額按年跌幅收窄至3.4%，達8.2億元。期內，港澳地區營業額跌18.8%至5.3億元，同店銷售按年跌18.8%，每宗交易平均金額增9%至250元，整體交易宗數跌25.2%至200萬宗。另外，上季內地、馬來西亞及電商的營業額按年升49.7%。

若與2018/19年度比較，上季集團持續經營業務的營業額減少59%，跌幅較第三財季的55.8%略為增加，而港澳地區則減少69.1%。

富瑞降周大福評級，稱近日升勢已反映利好，看【下一頁】

莎莎指，香港還未通關，內地旅客人次低迷，銷售以本地客為主導，第四波疫情拖累表現，但在低基數下，上季零售銷售按年跌幅收窄至32.8%。莎莎指，新冠肺炎疫苗的接種計劃已經展開，集團希望疫情最差的時間已經過去，但在通關前經營環境依然充滿不確定性。為盡快轉虧為盈，以及增強長遠盈利能力，集團會持續減低成本和優化成本架構。

隨著疫情受控，澳門的業務表現較香港特區為佳。莎莎指，當地政府的消費券計劃在去年12月結束後，上季本地客銷售增幅較第三季有所回落，不過仍按年升115.7%，帶動整體澳門銷售按年升22.8%。

電商上季銷售颷1倍

截至今年3月底止，莎莎共有232間店舖，上季於港澳淨減少3間店至100間，內地淨增3間至57間，馬來西亞則淨減2間至77間。

另外，集團的電子商貿業務持續向好，上季銷售按年增101.6%。由於去年與蝦皮購物（Shopee）的合作反應正面，集團於3月底與另一個東南亞第三方平台Lazada合作，進一步擴大顧客基礎及收入來源。

莎莎今日收報1.86元，升0.5%。

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【零售寒冬】莎莎上季營業額按年跌36% 港澳同店銷售跌45%

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編輯：袁諾曦

港股 莎莎 莎莎國際（00178）

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