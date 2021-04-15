遇劫損7000元　的士司機苦求要交數比老婆　獲賊人「贈」100蚊

綜合本地媒體報道，一名的士司機在灣仔於昨日（14日）凌晨3時許遇劫。一名姓吳的士司機駛達堅尼地道41號對開時，車上的男乘客露出賊相，以鎅刀指向該名男司機頸部行劫，並奪走6900元現金，往堅尼地道方向逃去。

有報道指，的士司機吳先生表示，自己駕車有30多年經驗，早年從事私人司機，近年則轉社全職司機。他由港島薄扶林貝沙灣接載該名男乘客前往目的地時，對方以鎅刀指向其頸部。吳先生指，他交出數張10元及20元，但被對方嫌少，大叫「荷包、荷包！」，他苦稱要「交數」後，匪徒便拋下100元逃去，最終損失約6,900元。

報道提及，吳先生幸而袋中的1萬元未有被奪去，並稱:「要交數畀老婆」，又指須還卡數，形容自己「白做」。

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責任編輯：黎淑雯

