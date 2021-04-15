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【新股IPO】首季全球IPO集資額按年升2.7倍　安永：今年為大中華IPO大年

新股IPO 16:57 2021/04/15

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安永發佈《2021年第一季度全球IPO趨勢》認為傳統每次首季市況較為淡靜，惟今年卻打破傳統，目前為止市場氣氛活躍，形容近二十年來同期最出色的第一季度，全球IPO市場今年迄今共有403宗交易，集資額為1,056億美元，分別按年增長85% 和271%。

安永大中華區上市服務主管何兆烽表示，在經濟復甦和市場充裕的流動性推動下，今年首度季IPO活動保持強勁。IPO審批流程收緊或為A股上市活動帶來一定程度影響，但國家的「十四五」規劃亦利好相關重點行業企業的上市。他認為，中概股回歸將推升香港IPO數量，又預料香港的IPO活動預計仍然會保持活躍。雖然預計今年的資本市場的波動性將會加大，但認為今年仍將是大中華區IPO的大年。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，美國新總統上任第一年，加上踏入新冠疫情的第二年，市場既有樂觀情緒，同時亦充斥著不確定性。

大中華區的強勁IPO勢頭反映其經濟增長。儘管中國監管機構實施新的IPO審查流程，大中華區的交易數量133宗，按年上升51%，集資額289億美元，按年上升1.21倍。

今年首季，亞太區IPO活動佔全球總數近半（47%）。該區該季度共有200宗交易，集資額343億美元，是20年來第一季度集資額之冠，打破2010年第一季度的紀錄。行業而言，科技行業不論在交易數量和集資額方面，都超越其他行業，共有51宗交易，集資177億美元。

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記者：謝卓榮

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