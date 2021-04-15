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【港元定期存款】恒生滙豐齊減港元定存息 大行1年期最高息0.5厘

Hot Talk 16:52 2021/04/15

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恒生全面減港元定存息，繼中銀香港與滙豐以來為第3間大行出手，目前3個月年息僅0.1厘。

4月開局只過了一半，但大行連番下調港元定期存款息率，如今輪到恒生（00011）追趕降息快車，剛削低短中長息0.05厘，目前其半年及一年港元定存年息已失守0.2厘關，僅報0.15厘。這是繼中銀香港（02388）於上周五（4月9日）減息、滙豐（HSBC）也於上周四（8日）下調短中長期港元定存年息0.05厘以來，第3間大行於次季首度降息。專家以大型銀行帶頭減息，料中小行可高舉加息免戰牌。

各大行中長期港元定存息率如何？可按下圖了解

    點擊圖片放大

尚幸恒生、中銀與滙豐於第2季降息相對輕手，齊全面削港元定存年息0.05厘，現時3行的存息竟罕有相同，先說3個月港元定存的新息率，恒生跟中銀和滙豐僅險守0.1厘，半年期及1年期也齊報0.15厘。另外1，本周招商永隆及華僑永亨亦減息，僅建行亞洲玩突擊，逆市獨加長息。專家預計，龍頭大行率先減息，料中小行的搶存戰稍歛，僅個別同業料因應本身的生意情況而推優惠。

此外，綜觀本月至今的市况，另有兩間大小行甫踏入4月已出招，富邦搶1個月短存，新推0.5厘快閃優惠；工銀亞洲則延長破頂息3厘至6月底。

專家又指，龍頭銀行於第2季率先降息，凸顯大行資金充裕，反觀中小行早作備戰，畢竟港滙巳轉弱，曾跌至一年低位，難免令中小業界轉趨審慎，遂先儲足彈藥作攻防戰。

虛擬銀行港元定存息如何？【下一頁

甫踏入第2季，雖然多行調息，惟未見再有超高的破頂息，故高息榜鲜有執位。先說半年期，富融、大眾財務及南商，齊以0.7厘年息問鼎三冠王。至於一年期，南商微加年息0.05厘至0.7厘，跟富融齊膺雙冠王。

至於3個月短存，基於工銀亞洲剛延3厘年息至6月底，續稱霸。可是，信銀國際把1.2厘年息下架，遂令富邦同存期的1厘年息升级至亞軍，而虛擬銀行匯立剛加息至0.8厘，取代富融的0.7厘重返三甲。

再單以大行港元定存息率比併，正因龍頭行已先後一減再減，目前3個月年息的最新形勢，渣打因次季企硬未減，以0.15厘稱冠發鈔行，但不及另一中資大行工銀亞洲的0.4厘，滙豐；恒生及中銀僅險守0.1厘關。而工銀亞洲針對手機開戶的指定理財新客，相同短存另設1.8厘及3厘之選。

至於半年期港元定存，工銀也以0.5厘年息，跑贏渣打的0.27厘，而滙豐、恒生及中銀只得0.15厘；一年期港元定存亦以工銀的0.5厘年息，在大行中躋身高息王，渣打的0.22厘，在發鈔行中亦居首，更抛離滙豐、恒生及中銀的0.15厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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