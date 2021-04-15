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患新冠肺炎後康復 英國癌症病人腫瘤突消失

環球社會熱點 16:50 2021/04/15

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英國一名男子確診患癌症數天後，更不幸發現自己感染新冠肺炎。男子送往醫院治療新冠肺炎後康復，但再次接受電腦掃描時，卻發現他身上的癌症腫瘤已幾乎完全消失。醫學專家認為男子感染新冠病毒後，病毒或激起人體免疫反應，才會出現腫瘤消失的現象。

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英媒報道，英國一名61歲的男子去年夏天確診霍奇金淋巴瘤（Hodgkin's Lymphoma）。這是一種罕見的血癌，每年約有2,100名英國人患上此病。醫生指這名男子胸口位置布滿腫瘤，他於數天後正準備接受癌症化療之際，卻被告知同時感染新冠肺炎，病情更十分嚴重。

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這名男子隨即獲送往醫院，經治療後已完全康復。但奇怪的是，男子再次進行電腦掃描以準備化療的時候，醫護人員發現他身上的腫瘤已幾乎完全消失，個案獲刊登於《英國血液學雜誌》（British Journal of Haematology）上。

英國皇家康沃爾醫院（Royal Cornwall Hospital）專家查洛納（Sarah Challoner）表示：

我們認為新冠病毒觸發了人體免疫反應對抗腫瘤。

（We think Covid-19 triggered an anti-tumour immune response.）

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腫瘤突然消失的情況極罕見，全球霍奇金淋巴瘤患者當中，僅有數十人的癌症病情突然緩解。皇家康沃爾醫院專家認為可能由於這名男子感染新冠病毒，人體負責對抗體内感染的T細胞同時攻擊癌細胞，導致其癌症病情同獲緩解。

意大利醫學期刊《Acta Biomedica》去年發表的一份報告指出，該國一間醫院也有發現相似的個案。

但也有醫學專家認為上述情況或只是巧合，建議所有接受癌症治療的人都應繼續遵循醫生建議，採取防疫措施免受新冠病毒感染，並鼓勵他們接種新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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