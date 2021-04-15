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【債務風波】未經授權擔保金額達59億元 華晨復牌無期 大和一舉降評級至「沽售」

股樓投資 16:49 2021/04/15

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上月底因未經授權擔保一事導致未能及時在3月發布全年業績而須停牌的華晨中國（01114），昨日（14日）宣布第3度押後公布年度業績，並披露了更多細節，相關未經授權擔保金額達59億元（人民幣，下同），公司聲稱在核數師告知前並不知悉擔保一事及其引伸的法律訴訟，現時要成立獨立董事委員會調查，股份繼續停牌。

大和發表研究報告，將華晨中國投資評級由「買入」一舉降至「沽售」，目標價由9.7港元削49.5%至4.9港元。報告指，此類未經授權的交易反映了公司治理出現問題，可能成為投資者長期關注的問題，因此下調其去年每股盈測48%以反映潛在撥備。

【大行報告】中金看好汽車市場前景 建議關注呢4隻車股及4S股【見下頁

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該行表示，華晨中國有關未經授權擔保及現金違失的金額，估算總計料達67.9億元，預期去年帳面價值將錄23.8億元減值 ，餘下44.1億元為潛在撇帳。該行亦預期其間接全資附屬金杯汽控帳戶有44.1億元資產被凍結。 不過，看到債權人歡迎金杯汽控向寶馬集團出售其持有的華晨寶馬25%股權，以換取約370億元現金償債。

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記者﹕郭秀慧

汽車 大行報告 停牌 目標價 寶馬

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