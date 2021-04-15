【職場熱話】「講是非」「無理指責」 做兼職體會職場黑暗　網民力數同事5宗罪

職場欺凌時有發生，有網民在討論區發帖，指當時就讀大學Year 1，在服裝店做兼職，事主在那裡遇上了第一次的職場欺凌，對當時的他造成了好大的心理創傷，於是事主分享了當時同事們所犯的五宗罪，例如把私事爆給所有人聽，無理指責等。經過這些事後，事主不再相信任何人，到現在讓在後悔為何當初不一早辭職。

事主細數五宗罪：

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事主補充道以上只是幾個比較深刻的例子，又稱因這些經歷改變了自己很多，「因為這間黑店，改變了我好多。以前我好容易和身邊的人交心，好容易產生情感」，但自從此事後，事主不會相信任何人，因他發現「你以爲自己好重要，但原來他們根本沒有當你是誰，簡單來說，你當人係是寶，他當你是草。」現在過了幾年，之回看此事，事主後悔為何當初不一早辭職，或者找途徑去投訴，「可能可以了結到心事。」

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帖文一出，不少網民都安慰事主「經一事長一智」，「今時今日每個人都戴著面具做人，能多虛偽就多虛偽，千萬不要和人說自己的事，經一事長一智！」、「職場上就是這樣，沒有辦法。」、「去到那裡都會是一樣，已看透，下次懂得保護自己，私事唔不用告訴別人，你說出來預了全部人都會知。新人通常被人欺負，好正常。」

但亦有網民認為事主不懂人情世故，「又一個讀死書的『書呆子』，不懂做『人』又不懂變通，更加不懂『人情世故』。」

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責任編輯：黃苑筠