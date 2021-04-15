【油站換電】中石化、蔚來戰略合作首座智能換電站投運 至2025年充換電站達5000座

▲ 蔚來與中石化合作的首座全智能換電站今日投運。

內地電動汽車廠商蔚來（美：NIO）今日與中石化 （00386） 簽署戰略合作協議，雙方在共建充換電基礎設施、新材料及智能電動汽車、電池租用服務（BaaS）、車輛採購和休閒消費場景建設等方面展開全面合作。同日，中石化與蔚來合作建設的全球首座全智能換電站——中石化朝英站正式投運。

中石化董事長張玉卓指，中石化朝英站是加油站也是換電站，具自動停泊、自動換電、便捷高效等特點，用戶無需下車，在車內一鍵即可完成泊車換電業務。據悉，該換電站採用蔚來研發的第二代換電站技術，擁有電池儲量13塊，單日可提供換電服務最多312次，單次換電時間為4分30秒。

蔚來美股盤前升逾2%。中石化收報4.2元，跌1.4%，成交額5.7億元，中石化（滬：600028）A股收漲0.5%，報4.37元人民幣。

張玉卓稱，中石化正加快向「油氣氫電非」綜合能源服務商轉型，規劃到2025年充換電站達到5000座。

根據報道，中石化在中國各地有3萬個加油站，而蔚來汽車到目前為止擁有198座自己的換電站，計劃到年底增至500個。

福特電動車Mack-E 據報可在內地使用蔚來充電網絡【下一頁】

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編輯：陳健婷