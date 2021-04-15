【大行報告】呢隻Tesla概念股預告首季多賺至少57倍 摩通一舉調升目標價85%

Tesla（美：TSLA）概念股贛鋒鋰業（01772）昨日（14日）發盈喜，預計今年首季盈利介乎4.5億至5.1億人民幣下同，較去年同期增加57倍至65倍。摩根大通隨即發表研究報告，指贛鋒鋰業（01772）首季盈喜意味其基本盈利能力改善，相信短期鋰價上升勢頭將持續強勁，上調其今明兩年盈測分別90%及84%，以反映均價提升，並維持 其「增持」評級，目標價則由70元大幅上調85%至130元。

大行予贛鋒鋰業投資評級及目標價﹕

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該行指，在電動車所帶動的上升周期下，上游供應商將見更強勁毛利率提升，而現時贛鋰A股及H股市盈率為65倍及51倍，低於電動車行業平均約90倍。

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記者﹕郭秀慧