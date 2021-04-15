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台積電首季賺19% 料芯片荒續至2022年

股樓投資 16:25 2021/04/15

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台積電公布第一季業績，首季稅後純利1,396.9億元新台幣，雖然按季跌2.2%，但仍優於市場預期。管理層預料，芯片年內供應將持續緊張，情況恐持續至2022年，但相信下一季情況將見改善，台積電（TSM）美股盤前升0.72%。

【晶片市場】晶片短缺問題持續幾耐？ 全球第三大晶圓代工廠預計起碼到2022年下一頁

受惠於新冠疫情下，在家工作令電腦設備需求激增，台積電首季稅後純利增長19.4%至1,396.9億元新台幣，雖然較上季下滑，仍達勝過市場預期1,340.1億新台幣。

【TSM】台積電加價　兼斥千億美元提高產能　長遠利好股價？下一頁

先進製程營收達全季晶圓銷售金額49%。5納米製程出貨，佔總體第一季晶圓銷售金額14%；7納米製程出貨佔全季晶圓銷售金額35%。台積電第一季成長主要源自車用電子(31%)、高效運算(14%)、消費性電子(11%)及物聯網(10%)，而智慧型手機則退 11%。

台積電表示，與3個月前相比，產品平台普遍有上升空間，公司如市場預期調高資本支出預算，由250億至280億美元上調至300億美元。

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撰文 : 馮卓謙

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