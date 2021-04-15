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美國疫苗接種再創日均新高 三大指數期貨齊升

股樓投資 15:57 2021/04/15

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美國疫苗接種創過去一周日均新高。白宮抗疫協調員齊茨(Jeff Zients)表示，叫停注射強生疫苗無阻政府疫苗接種計劃進度，美股三大期貨全綫上升，道瓊斯工業平均指數期貨升0.33%或112點，報33,736點，高水6點; 標準普爾500指數期貨升0.45%或18.5點，報4,136.5點，高水12.09點; 納斯達克100指數期貨則升0.61點或84點，報13,883點，高水79點

投票會議押後 料美國續停用強生疫苗一周下一頁

美國疾病預防與控制中心（CDC）公布數據，顯示美國周二單日共為民眾注射260萬劑新冠疫苗，過去一周美國疫苗接種創日均新高達340萬劑。美國白宮抗疫協調員齊茨在網絡記者會上指，雖然美國食品藥品監督管理局 (FDA) 建議暫停接種強生疫苗，但強生疫苗只佔已接種疫苗總數的5%，對華府的疫苗接種計劃無顯著影響。

【美股分析】美知名經濟學家: 聯儲局未改幣策前 美股有望再漲三至四成下一頁

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齊茨表示，當局一直有為多個情況作出準備，現時有比足夠更多的莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)疫苗，維持目前美國每日為民眾接種約300萬劑的疫苗進度，又補充已經有1億9千多萬美國民眾接種至少一劑疫苗，相信可以實現拜登希望在上任百日內為2億民眾接種疫苗的目標。

美國當局早前接獲6宗注射強生疫苗後出現血栓的個案，隨即停止為市民接種有關疫苗，有待稍後美國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）為進一步安排作表決。

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撰文 : 馮卓謙

疫苗 拜登 指數期貨 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 美國 輝瑞

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