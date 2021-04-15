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【交友App】Facebook將推免費交友程式「Sparked」 主打4分鐘視像交友

環球政經 17:28 2021/04/15

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智能手機的出現改變了人與人的相處模式，近年更多人以交友程式上網識人。Facebook曾在歐洲地區推出Facebook Dating功能，讓Facebook用戶享受約會服務。近日Facebook又有新「搞作」，傳出將會推出視像交友程式Sparked，讓用戶進行每一輪4分鐘的快速視像約會。

Facebook疑洩漏5億用戶資料　或有機會遭黑客利用【下一頁

    點擊圖片放大
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外媒The Verge報道，用家需要使用Facebook個人資料才能創建帳戶。註冊時，用戶必須輸入他們想要約會的原因，Sparked會在用戶可快速約會前審查該些原因。Sparked可以讓使用者進行每一輪4分鐘的快速視訊約會，但目前尚不清楚一個人每次活動要進行多少次視訊約會。如果參與的兩人有美好的時光，則可獲安排第二次較長的10分鐘約會。Sparked之後或會建議參與者交換聯繫訊息，以保持聯繫。

蘋果未來幾週彈出私隱通知 Facebook曾表示不希望有關政策落實【下一頁

「Sparked」由Facebook內部的NPE團隊開發，Facebook將這個應用描述為「跟善良好人(kind people)視訊約會」，並承諾不公開個人資料、不用刷卡、不直接發訊息、可免費使用。Facebook發言人確認消息，惟目前仍在初步試驗階段。

 

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責任編輯：陳楚琨

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