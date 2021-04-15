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【Bitcoin】富途牛牛有望交易比特幣？　富途創始人李華：香港及海外客戶很大機會可以

股市 16:25 2021/04/15

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富途牛牛有望交易比特幣？　富途創始人李華：香港及海外客戶很大機會可以

Coinbase（美：COIN）上市帶動比特幣（Bitcoin）連環創新高，而大眾對虛擬貨幣的接受程度逐漸增加。近日於富途（美：FUTU）旗下互聯網券商平台富途牛牛上，有用戶詢問富途創始人李華關於未來平台內是否可以交易比特幣的問題。李華在富途牛牛上以「葉子哥」身份回應指，「香港及海外客戶很大機會可以，內地客戶應該不可以。」。

據悉，富途牛牛平台註冊用戶逾1300萬，日活躍用戶逾100萬，是內地最大互聯網券商平台之一。

據Coindesk數據顯示，比特幣突破64000關、Coinbase周三首掛後顯著回吐，截至下午4時20分止，比特幣報62,740美元，24小時內跌2.8%。

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編輯：袁諾曦

美股 富途（美：FUTU）

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