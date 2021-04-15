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【電子消費券】受惠電子消費券計劃　eftPay料增長超過3000個新商戶

Hot Talk 16:22 2021/04/15

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圖右為易付達（亞洲）（eftPay）主席及行政總裁勞俊傑

政府快將推出$5000電子消費券計劃。電子支付服務供應商易付達（亞洲）（eftPay）主席及行政總裁勞俊傑表示，受惠電子消費券政策，預料未來數個月eftPay新增最少3000個新商戶申請，又望趕在消費券計劃推出前與Alipay提供線上售賣點，吸引用戶購物。

消費券措施公佈後，高峰期商戶的來電查詢較往日多出8至9倍。他表示，希望在電子消費券計劃與Alipay HK APP上提供一個線上售賣點，為商戶帶來優惠及流量。

政府是次發放5000元的電子消費券，規模達到360億元，勞俊傑認為電子消費券計劃有助刺激零售消費市場，預料人們會花費多於消費券金額數倍。

他又認為，疫情期間，人們對電子支付的使用率有所提高。加上消費券措施的影響，認為商戶對電子支付的接受程度較往日高。他指出，過去查詢的商戶選擇接入電子支付工具低於5成，而現時查詢後接入電子支付工具的商戶達到六成以上。

目前eftPay為香港超過2.2萬多家商舖提供電子支付服務，包括本地著名的珠寶店、電器店、化妝及美容店等，當中中小企商戶佔比約一半。

相關文章：【尖沙咀Art Piece】eftPay夥Mastercard推優惠　消費滿300元即減20元

記者：謝卓榮

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