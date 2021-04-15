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【吉利富豪同系】Polestar完成5.5億美元融資　早前傳擬部署SPAC上市

股市 16:20 2021/04/15

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【吉利富豪同系】Polestar完成5.5億美元融資　早前傳擬部署SPAC上市

吉利汽車 （00175） 、富豪（Volvo，內地譯沃爾沃）同系的電動車品牌Polestar最新公布完成新一輪融資，Polestar完成向外融資5.5億美元（約42.9億港元），為Polestar首次引入外來股東，包括重慶誠興股權投資基金、淄博金融控股、淄博高新技術產業投資領投，韓國I Cube Capital也有投資。公司續指，正與其他投資者討論進一步融資。

Polestar總部設於瑞典，3年半前正式成立，目前有兩款車型－Polestar 1、Polestar 2，公司現時在成都、華東台州工廠生產。公司正開發名為Precept的新車型，屬更小型、更環保的汽車。

Polestar 表示，未來會加快新產品開發。公司早前傳出有意利用SPAC上市，華爾街日報引述消息指，Polestar正以最高400億美元（約3120億港元）的市值目標上市，而於上市前仍會進行新一輪融資。

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編輯：麥德銘

股票 汽車 電動車 吉利汽車（00175） 特殊目的收購公司（SPAC） 富豪

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