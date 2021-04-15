【大行報告】李寧升3%破頂　海通指大中華運動時尚市場規模最大

體育股造好，安踏體育 （02020） 、李寧 （2331） 周四分別上漲1%及逾3%，後者破頂，市值曾升越1500億元。海通證券近日發表報告稱，大中華地區未來5年內仍是全球範圍運動服飾市場增速領先的區域，運6110動時尚市場規模最大，推薦安踏體育、滔博 （06110） 及特步國際 （01368） 等。

安踏首季Fila品牌銷售額升至少75%，詳見【下一頁】

海通證券指，目前國內運動市場已全面復甦，收入增速、毛利率水平、淨利潤增速等指標均已顯著改善。強勢品牌率先恢復開店。實體渠道看，國內品牌僅Fila、Descente全年淨開店，去年按年淨增55間、39間，其餘品牌店鋪均淨減少。此外，各品牌電商均呈高速增長。其中Lululemon、Fila、Nike、Footlocker、Puma均實現50%以上增長。

該行認為，安踏體育旗下品牌Fila持續強勢，去年下半年顯著恢復趨勢顯強品牌力和渠道管理應變能力，預計2021年Fila有望保持30%以上的高速增長，Descente和Amer作為第三增長曲線處快速發展階段。另外，滔搏作為國內運動服飾零售龍頭，持續引領行業發展，基於現有市場地位，持續在數字化和店鋪端進行升級。該行又看好特步國際位列本土品牌第三，是唯一以跑步為核心領域的運動品牌，認為公司產品創新和高性價比，是特步在跑步領域取得領先地位的關鍵。

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編輯：區嘉俊