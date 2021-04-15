【SOUTHLAND】黃竹坑站上蓋晉環登場　發展商：定價參考南區豪宅！

踏入第二季，多個全新盤趕登場，其中最矚目或是港鐵黃竹坑站上蓋項目。由路勁、平安不動產及港鐵合作發展的港島南岸第1期晉環（SOUTHLAND）已獲批預售樓花同意書，料下周公布首張價單及開放示範單位，最快5月初開賣。

談問到項目定價時，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫說，晉環為港島區約30年來首個全新鐵路物業發展項目，附近又有大型商場，認為市場上難有相似項目可比較，料定價將參考南區豪宅。

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值得留意的是，施政報告早前提出「躍動港島南」計劃，有意打造港島南成為集工作、居住、創意及消閒的地區，而晉環所在的黃竹坑自然受惠。事實上，自南港島綫通車，黃竹坑已起變化，多了新式甲廈落成，有條件成為另一個CBD。不過，黃竹坑站先後有六期住宅發展項目招標，料未來供應頗多。

資料顯示，晉環提供800伙，其中749伙為標準單位，設開放式至四房間隔，實用面積由290平方呎起，至最大1,302平方呎，另有51伙特色單位，實用面積則約289至2,083平方呎。

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