【消委會】避免冷氣機所需電費驚人　消委會教你11招省電貼士

消委會於周四（15日）在《選擇》月刊中公布，測試14款變頻式分體冷暖空調機中，發現有樣本的能源效益相差5成半，當中「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」表現最最佳，獲總評5分滿分。

是次測試的樣本包括14個品牌，並以製冷季節性表現系數（Cooling Seasonal Performance Factor，簡稱CSPF）作比較，全是變頻式分體冷暖空調機（即同時有冷氣及暖氣功能），售價由5,980元至11,980元不等。測試結果顯示，雖然各冷氣機樣本均標為1級能源標籤，但樣本間的CSPF相差逾5成半，表現參差，慳電程度各異。消委會估算市民在每年使用冷氣機日子為180天，每日12小時，製冷季節性總負載同樣為4,000千瓦小時（kWh），並以每度電$1.2計算。

結果顯示使用冷氣機的所需電費由657元至1023元不等，當中使用能源效益較低的「日立Hitachi」（售8,330元）與能源效益較高的「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」（售11,980元）的所需電費相差366元，前者更須多付56%電費。消委會續指，由於實際製冷負載對耗電量影響極大，如實際製冷需求高於該假設，電費便會較高，受影響因素包括環境潮濕、門窗漏風、房間面積大等因素。此外如每年總開機時間較長、隨着機齡增加或沒有定期清洗保養的話冷氣機的能源效益亦有機會受影響。

消委會亦教授11招省電貼士:

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責任編輯：黎淑雯

