  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水基金】4月北水產品暫吸金416億 料創今年單月新低

Hot Talk 15:59 2021/04/15

分享：

4月開局至今，內地33隻新基金募集僅416億元。

內地媒體形容，內地公募基金的寒潮持續，截至昨天（4月14日），4月開局已過了半個月，新發行產品共33隻，僅吸資416.75億元（人民幣，下同），創今年新低紀錄。相比3月份全月吸金2966.8億元，暫驟縮逾2550億元，跌幅或高達85%，內媒更以斷崖式下滑形容市況。而今年已有70隻北水基金延遲募集期，7隻難產。

此外，內地官媒及網紅等專家，自春節後已多番評論，港股到底是估值窪地、抑或是價值陷阱，惹來內地投資者不斷激辯。

逾兩百多隻北水ETF新產品候審【下一頁

有專家指北水欲走還留，中信證券海外首席策略分析師楊靈指，左右港股的3大資金流向，對3月大跌市後的投資取態各異，外資及南向資金一度呈淨賣出，相反本港資金卻抄底入市。不過，及至3月底，北水亦酌量恢復淨買入，估計淨買入港股約100億港元，除了買入金融股及房產類各自約28億元外，餘額較多押注新經濟股，包括騰訊（00700）等。

但內地專家普遍指，暫難料北水新一輪進場持續多久，畢竟AH股差價已大幅收窄，由去年底高達五成，現僅約三成，凸顯港股估值優勢縮窄。

此外，春節後中港股市劇震，股票基金打入冷宮，偏債型的固定收益基金備受熱捧，今年新發行規模達2077.1億元，計及過去已出台的股債產品，累計總額更達12745億元。然而，受近期股債雙殺所累，上述熱賣簡稱作「固收+產品」，亦遇贖回壓力，令火爆吃香基金也受考驗。

更多【北水大時代】文章

相關文章：【北水基金】中銀基金指基金贖回潮已過 業界看好港股長遠前景

【北水基金】富國基金深信北水仍南下 港股為投資首選

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 基金

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌107點　快手科技挫7%創新低、長實提高回購上限升2%（不斷更新）

下一篇文章

【停牌潮】寶馬在華夥伴華晨中國被揭59億人民幣未授權擔保、存款較帳簿少17億　復牌無期（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【美股期貨】道指期貨升約50點　納指期貨回穩升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升約50點　納指期貨回穩升0.1%（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）