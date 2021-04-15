【北水基金】4月北水產品暫吸金416億 料創今年單月新低

▲ 4月開局至今，內地33隻新基金募集僅416億元。

內地媒體形容，內地公募基金的寒潮持續，截至昨天（4月14日），4月開局已過了半個月，新發行產品共33隻，僅吸資416.75億元（人民幣，下同），創今年新低紀錄。相比3月份全月吸金2966.8億元，暫驟縮逾2550億元，跌幅或高達85%，內媒更以斷崖式下滑形容市況。而今年已有70隻北水基金延遲募集期，7隻難產。

此外，內地官媒及網紅等專家，自春節後已多番評論，港股到底是估值窪地、抑或是價值陷阱，惹來內地投資者不斷激辯。

逾兩百多隻北水ETF新產品候審【下一頁】

有專家指北水欲走還留，中信證券海外首席策略分析師楊靈指，左右港股的3大資金流向，對3月大跌市後的投資取態各異，外資及南向資金一度呈淨賣出，相反本港資金卻抄底入市。不過，及至3月底，北水亦酌量恢復淨買入，估計淨買入港股約100億港元，除了買入金融股及房產類各自約28億元外，餘額較多押注新經濟股，包括騰訊（00700）等。

但內地專家普遍指，暫難料北水新一輪進場持續多久，畢竟AH股差價已大幅收窄，由去年底高達五成，現僅約三成，凸顯港股估值優勢縮窄。

此外，春節後中港股市劇震，股票基金打入冷宮，偏債型的固定收益基金備受熱捧，今年新發行規模達2077.1億元，計及過去已出台的股債產品，累計總額更達12745億元。然而，受近期股債雙殺所累，上述熱賣簡稱作「固收+產品」，亦遇贖回壓力，令火爆吃香基金也受考驗。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪