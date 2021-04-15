【SpaceX】SpaceX 完成集資 總市值增至 740 億美元

美國富商、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）私人投資的SpaceX公司，在周三（14 日）修訂的監管文件中表示，他私人投資的SpaceX公司，最近透過股權募資籌集接近12億美元，公司的總市值大幅上升至約 740 億美元。

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據《CNBC》和《Seeking Alpha》報道，根據呈交至美國證券交易委員會（SEC）的公告，SpaceX已經完成第二輪集資，集資總額約3.14億美元，而第一輪集資是在2月，當時也集資了8.5億美元，讓SpaceX的總股本增至11.6億美元。而其投資者包括Google母公司Alphabet、富達投資等。

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投資者對 SpaceX 募資反應熱絡，皆因SpaceX旗下的兩大部署，分別是衛星網路服務「星鏈計畫」（Starlink），以及新一代火箭星艦（Starship）。「星鏈計畫」（Starlink）目前已發射了超過1千顆到外太空，目標會完成1萬顆網路衛星的部署，並在2022年達到全球100%的覆蓋率，為客戶帶來高速的網路服務。另一方面，「星艦計畫」（Starship）是 SpaceX 正在研發的新一代火箭，其性能比搭載太空人到月球的神農 5 號（Saturn V）更加優秀。其目標仍然是載運人類到月球或火星進行太空旅行，並可以作為地球上速度最快的飛行交通工具。而馬斯克上個月曾表示，星艦預計會在2030年以前登陸火星。

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責任編輯：羅浩濂