【周未好去處】迪士尼首次推為期兩個月「皇室佳釀美食節」每周未品嚐不同環球美食

五一勞動節假期快到了，未知各位港人有甚麼打算呢? 香港迪士尼樂園將推出首個「皇室佳釀美食節」，只需要在4月30日至6月27日期間，逢星期五至日及公眾假期，入園到位於幻想世界 的「皇室宴會廳」，便可以一次過享用多款從未於樂園亮相、屢獲殊榮的迪士尼特色環球美食的分子料理。

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是次「皇室佳釀美食節」由香港迪士尼樂園度假區主廚坐鎮，每周佳釀花樣不同，包括「海鮮柚子沙巴翁」、「椰菜花北海道牛乳芝士撻」、「雜菌椰菜卷」等款式，另有分子料理甜品，如氮氣朱古力松露、青蘋果乳酪、意大利奶凍杯等多款作品，部分更有米奇造型，供客人打卡拍照，作為紀念。

樂園設有品酒師提供來自世界各地的紅酒、白 酒、氣泡酒，賓客亦可首次於園內體驗以「煙霧」、「分子」、 「星河」、「棉花糖雲」為每周主題的多款雞尾酒特飲，同場亦可輕鬆暢飲本地手工啤酒 - 香港啤酒公司的啤酒。

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由即日起，港人可於網上以早鳥優惠購買美食節電子代幣，並專享限定唐老鴨主題紀念館；賓客需購買美食節專用電子代幣享用佳餚美酒，憑一個電子代幣可換購一款美食、甜品及非酒精飲品，憑兩個電子代幣可換購雞尾酒 特飲及酒精飲品。即日起至4月29日，賓客於樂園網站購買電子代幣可享早鳥優惠，購買電子代幣滿港幣$800或以上，更可獲贈限定版唐老鴨主題徽章或頭飾及魔法球。（數量有限，售完即止。）

「皇室佳釀美食節」詳情

早鳥預售日期： 即日起至2021年4月29日 發售日期： 2021年4月30日至6月27日 使用日期： 2021年4月30日至6月27日（逢星期五至日及公眾假期） 地點： 皇室宴會廳

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責任編輯：潘曉豐