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豐田等55家企業成為電池供應鏈協議會　強化電動車電池供應鏈

股市 15:44 2021/04/15

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日本汽車業龍頭豐田汽車集團 （7203） 、住友金屬礦山等 55 家日本企業將就構建車載鋰離子電池的國內供應鏈展開合作，響應政府 2035 年新車禁售燃油車、只賣電動車的目標。

55家企業昨日（14日）舉行「電池供應鏈協議會（BASC）」的成立大會，成員包括松下和豐田共同出資的電池企業泰星能源解決方案（Prime Planet Energy and Solutions）、本田、日産汽車、三菱商事、三菱化學和旭化成等。協會會長由住友金屬礦山的電池材料業務本部長阿部功出任。

阿部功指，協會的目標是強化純電動汽車用電池的供應鏈，將在2021年夏季以後逐步敲定推動日本國內的電池和零部件增産、鋰等原料的穩定採購的對策，向日本政府提出建議。

日本政府此前提出到2035年將全部新車變為純電動汽車等電動汽車的目標。根據該會的統計顯示，如果要將日本全年汽車銷售的一半、約 250 萬輛汽車轉換成電動車，需花費 4 萬億日圓讓日本國內的電池及電池零件材料等的生產體制更完善。然而對民間團體來說，負擔過於沉重，因此打算請求日本政府提供資金援助。

目前車載電池主要依賴中國。在世界鋰離子電池的大規模工廠的産能中，中國佔到7成，分析認為，如果在持續依賴中國的情況下轉向純電動汽車，在採購方面可能會存在風險。

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編輯：吳敏芳

汽車 電動車 採購 日本 豐田

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