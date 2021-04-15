  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會】消委會測試變頻式分體冷暖冷氣機　6000元冷氣機製冷量優於8000元冷氣機

理財智慧 16:06 2021/04/15

分享：

消委會於周四（15日）在《選擇》月刊中公布，測試14款變頻式分體冷暖空調機中，發現有樣本的能源效益相差5成半，當中「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」表現最最佳，獲總評5分滿分。

是次測試的樣本包括14個品牌，並以製冷季節性表現系數（Cooling Seasonal Performance Factor，簡稱CSPF）作比較，全是變頻式分體冷暖空調機（即同時有冷氣及暖氣功能），售價由5,980元至11,980元不等。測試結果顯示，雖然各冷氣機樣本均標為1級能源標籤，但樣本間的CSPF相差逾5成半，表現參差，慳電程度各異。

製冷量即指冷氣機將室內熱量排到室外的速度，數值愈高代表製冷速度愈快。在測試結果中，大部分樣本量得製冷量都與聲稱的數值大多吻合，有9款量符得製冷量或高於聲稱值，當中「三星Samsung」（售5,980元）製冷量表現最佳，較聲稱值高於6.6%。此外，消委會又指，由於「日立Hitachi」量得的製冷量未符合強制性能源效益標籤計劃要求，已將結果轉交機電工程署跟進。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

三菱 Samsung 香港經濟日報 香港 編輯 工程 熱量 消委會 市盈率 經濟

上一篇文章

【大行報告】大和予內房「中性」看法　惟睇好5大內房股齊予「買入」評級

下一篇文章

【iMoney cafe】通關在望 10隻仍有上升空間的本地股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事