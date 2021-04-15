【消委會】消委會測試變頻式分體冷暖冷氣機　6000元冷氣機製冷量優於8000元冷氣機

消委會於周四（15日）在《選擇》月刊中公布，測試14款變頻式分體冷暖空調機中，發現有樣本的能源效益相差5成半，當中「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」表現最最佳，獲總評5分滿分。

是次測試的樣本包括14個品牌，並以製冷季節性表現系數（Cooling Seasonal Performance Factor，簡稱CSPF）作比較，全是變頻式分體冷暖空調機（即同時有冷氣及暖氣功能），售價由5,980元至11,980元不等。測試結果顯示，雖然各冷氣機樣本均標為1級能源標籤，但樣本間的CSPF相差逾5成半，表現參差，慳電程度各異。

製冷量即指冷氣機將室內熱量排到室外的速度，數值愈高代表製冷速度愈快。在測試結果中，大部分樣本量得製冷量都與聲稱的數值大多吻合，有9款量符得製冷量或高於聲稱值，當中「三星Samsung」（售5,980元）製冷量表現最佳，較聲稱值高於6.6%。此外，消委會又指，由於「日立Hitachi」量得的製冷量未符合強制性能源效益標籤計劃要求，已將結果轉交機電工程署跟進。

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責任編輯：黎淑雯

