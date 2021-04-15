【MPF】積金局強調eMPF平台構建如期進行 未受盈科或售業務影響

▲ 積金易(eMPF)合約承辦商突傳或賣盤，專家關注會否妨礙這數碼平台上馬進程。

積金易平台被視為強積金（MPF）面世逾廿年的最重要變革，但近日市場關注這一站式數碼平台，其籌建大計有否生變。事緣於外電於上周突指，電訊盈科（00008）擬售旗下資訊科技及數據中心業務（PCCW Solutions LTD），市傳潛在買家包括私募基金等，料估值約為78億港元。電盈旗下的企業方案，於今年初已投得積金易（eMPF）的平台設計、構建及營運合約，包括兩年實施期，以及七年營運及保養期。

積金易平台公司正式成立【下一頁】

市傳中標者擊敗平保（02318）及永明金融等相關有入標的中外財團，外電曾指MPF總資產值已逾1.1萬億元，計劃成員超過430萬人，推算投得此合約無疑是肥缺，未來10年有助電盈提升約一成收益，或涉資約370億元的收入。如今突傳出積金易承辦商可能賣盤，難免令市場人士產生疑團，會否影響上述中央數碼化平台的啟用時間表，如積金局非執董鄧家彪等，均關注洽談中的新買家背景等。

積金局對於本報有關電盈擬出售部份業務的提問，其發言人回應查詢指，市場消息未獲有關公司證實，當局也不擬作出評論。積金局發言人強調，積金易平台的構建工作正按計劃如期進行。

此外，政府已先後在立法會，多次交代投資逾33億元的eMPF籌建進度，這一站式平台的建設，最快擬於明年底完成，2023年開始分階段投入服務，及至2025年全面啟用。政府亦料，當MPF的行政工序簡化及標準化後，由2023年起的未來10年，料節省高達300億元到400億元的行政費用，基金收費有望大幅下調約三成。

若按現行的收費來看，基金開支比率（FER）為1.45%，假如驟劈逾三成，市料有望跟俗稱懶人基金的預設投資產品（DIS）、收費上限0.95%看齊。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪