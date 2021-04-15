投票會議押後 料美國續停用強生疫苗一周

美國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）原定周三 (14日) ，就是否繼續為美國民眾接種強生疫苗（Johnson & Johnson）投票決議，唯會議宣布押後舉行，預料停用強生疫苗決定將延長一周。

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ACIP表示，因目前未收集足夠強生疫苗的數據及注射風險的相關資訊，未能決定應否繼續，還是停止接種，甚或只建議在特定群體接種強生疫苗。委員會最後決定延遲投票會議，預料將於未來兩周内再次召開，期間當局需要繼續停用強生疫苗。

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外媒報導，衛生部門將參考美國疾控中心（CDC）及美國食品及藥物管理局（FDA）的調查報告，再為事件作決策。

有學者表示，目前懷疑注射強生疫苗後所誘發的血栓個案，與其他個案不同，只發生在較年輕的女性群組，相信這個罕見問題只發生在這個特定群組。

美國當局日前接獲報告指，有6名年齡介乎18至48歲的女性，在接種強生疫苗後出現血栓，當局隨即叫停強生疫苗注射。目前當局已民眾注射約690萬劑強生疫苗，官員相信會有更多血栓個案。

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