【網上交友】進軍交友平台市場　Facebook推快速約會應用程式「Sparked」

▲ 身為社交媒體龍頭的Facebook，也把握機會進軍交友平台市場。

新冠肺炎疫情爆發後，實體社交活動大幅減少，人與人之間的交流更加仰賴於網路，交友軟件更成為大趨勢。身為社交媒體龍頭的Facebook，也把握機會進軍交友平台市場。外媒指出，Facebook正在測試一個名為Sparked的視像快速約會應用程式，讓用戶進行每一輪四分鐘的快速視像約會。

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外媒The Verge消息指，由Facebook內部的NPE團隊開發的線上交友平台Sparked，目前正在測試中。Facebook描述此程式是：「跟善良好人（kind people）視像約會」，並保證不公開個人資料，不需要付費即可使用。

據消息指，Sparked用家會進行每一輪四分鐘的快速視像約會，若參與的兩人投契，將會被安排第二次的10分鐘約會，其後程式會建議他們交換聯絡資料，可透過Instagram、iMessage或Facebook聯繫。不過目前尚不清楚一個人每次活動可進行多少次視像約會。

▲ 據消息指，Sparked用家會進行每一輪四分鐘的快速視像約會，若參與的兩人投契，將會被安排第二次的10分鐘約會。

想測試這個程式的用戶，現時可在候補名單中等候。註冊時，用戶必須輸入他們想要約會的原因，並要選擇對象是男人，女人或「非二元性別」（gender non-binary），也會在註冊過程中被詢問，是否願意與跨性別人約會。

Facebook發言人確認該程式的存在，惟目前仍在早期試驗階段，未能透露更多詳細資訊。

責任編輯：曾曉汶