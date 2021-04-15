  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】安踏同日獲6間大行上調目標價　野村中信証券最牛睇見180元

股樓投資 15:49 2021/04/15

分享：

安踏體育(02020)今日獲多間大行上調目標價，包括大摩、滙豐、野村、里昂、瑞銀及中信證券。其中野村及中信證券最牛，料安踏股價可見180元。野村發表研究報告指安踏核心品牌零售銷售於首季錄40%至45%按年增長，Fila錄75%至80%增長，其他品牌增長115%至120%，相信疫情的因素影響已完成，管理層指新彊棉花事件對公司有利，帶動第二季銷售勢頭超預期，該行調升今年銷售預期3.6%，預期增長率38.9%。

該行指，因應新彊棉花事件，國際品牌在內地提供折扣以賺回顧客，而在安踏而言，提供的折扣已回復至疫情前水平，核心安踏品牌為27%，Fila為22%，庫存亦見改善。該行調升2021至23年毛利率預期0.2至0.3個百分點，重申「買入」評級，目標價由145.2元升至180.2元。

中信證券就指安踏國內業務復甦順利，管理層對2021年展望樂觀。短期看，FILA超預期增長、新品牌加速兑現以及北京冬奧會漸近有望提振預期；長期看，DTC提升零售效率，公司步入管理提效+新品牌兑現業績進而提升盈利的新的成長階段。

公司經歷疫情考驗，進一步證明自身本土運動行業絕對龍頭的綜合競爭力，用靚麗的經營業績迴應市場對疫情造成的經營波動、海外Amer不確定性、主品牌增長瓶頸等負面因素的擔心，當前股價從同業對比&當下邊際改善趨勢來看皆極具配置價值，上調目標價至180港元（對應2022年PE 40倍），重申「買入」評級。

大行對安踏評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】

 
國際視野精明理財盡在iMoney全新網站【imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#Like iMoney智富雜誌專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

安踏體育（02020） 港股

上一篇文章

【大行點睇】包裝水市佔率持續提高 高盛首予農夫山泉「買入」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事