【大行報告】安踏同日獲6間大行上調目標價　野村中信証券最牛睇見180元

安踏體育(02020)今日獲多間大行上調目標價，包括大摩、滙豐、野村、里昂、瑞銀及中信證券。其中野村及中信證券最牛，料安踏股價可見180元。野村發表研究報告指安踏核心品牌零售銷售於首季錄40%至45%按年增長，Fila錄75%至80%增長，其他品牌增長115%至120%，相信疫情的因素影響已完成，管理層指新彊棉花事件對公司有利，帶動第二季銷售勢頭超預期，該行調升今年銷售預期3.6%，預期增長率38.9%。

該行指，因應新彊棉花事件，國際品牌在內地提供折扣以賺回顧客，而在安踏而言，提供的折扣已回復至疫情前水平，核心安踏品牌為27%，Fila為22%，庫存亦見改善。該行調升2021至23年毛利率預期0.2至0.3個百分點，重申「買入」評級，目標價由145.2元升至180.2元。

中信證券就指安踏國內業務復甦順利，管理層對2021年展望樂觀。短期看，FILA超預期增長、新品牌加速兑現以及北京冬奧會漸近有望提振預期；長期看，DTC提升零售效率，公司步入管理提效+新品牌兑現業績進而提升盈利的新的成長階段。

公司經歷疫情考驗，進一步證明自身本土運動行業絕對龍頭的綜合競爭力，用靚麗的經營業績迴應市場對疫情造成的經營波動、海外Amer不確定性、主品牌增長瓶頸等負面因素的擔心，當前股價從同業對比&當下邊際改善趨勢來看皆極具配置價值，上調目標價至180港元（對應2022年PE 40倍），重申「買入」評級。

大行對安踏評級及目標價：