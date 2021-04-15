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三星緊隨蘋果步伐本月底舉行發布 Galaxy Book Pro料成主角

環球政經 16:20 2021/04/15

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近期各大科技巨企均陸續公布發布會時間，繼科技巨企Apple較早時宣布於下周三(21日)舉行今年首個發布會，主題為Spring Loaded的活動後， 三星（Samsung）亦緊隨宣布下一場Galaxy Unpacked活動， 將於香港時間4 月 28 日10點舉行。 

Apple敲定今年首個發布會日子　將於下周舉行 【下一頁

外界猜測是次發布會的主角，可能是三星手提電腦產品Galaxy Book Pro 。從三星的預告影片中則提及，「史上最強Galaxy裝置即將到來（the most powerful Galaxy is coming）」 。雖然未有從預告片中見到是次發布會的主角，但有外媒則從片中預料，片中末段的動畫暗示將會是掀蓋產品 ，並相信是Galaxy Book手提電腦或Galaxy Z Fold3摺疊手機。

有市場分析認為，自疫情出現後，全球的遙距商機大幅上升，將會提升手提電腦的市場需求，所以 三星近年亦積極進攻 手提電腦市場。

延伸閱讀:【第2季部署】「來港易」措施下月推出 本地板塊偷步炒Reopen概念 20隻潛在受惠股逐個捉 【下一頁

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責任編輯：陳子謙

 

 

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