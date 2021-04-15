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疑拔錯槍前女警寓所遭示威者縱火 漏夜逃跑

環球社會熱點 14:47 2021/04/15

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美國明尼蘇達州一名女警疑似錯把手槍當電槍，導致一名美國黑人青年中槍身亡。事件觸發美國多地示威，該涉事女警員已辭職並被控誤殺。事發城市有示威者闖入警局縱火，前女警的個人住址更於網上外洩。有示威者前往她的寓所外縱火，導致這名前女警及丈夫需漏夜逃離寓所。

美國疑拔錯槍前女警被控誤殺 或面臨最高10年監禁 【下一頁】

網上玩販賣黑人同學遊戲  德州中學生遭處分 【下一頁】

涉事女警波特（Kim Potter）疑似錯把手槍當電槍，追捕20歲黑人男子賴特（Daunte Wright）期間對他開槍，導致賴特身亡。波特和警察局局長甘農（Tim Gannon）已於周二（13日）請辭，波特於周三（14日）被控二級誤殺罪。

事件觸發包括華盛頓特區、紐約市等地民眾示威，事發城市明尼阿波利斯市更連續4晚都有示威。由於波特個人住址被公布在社交媒體上，所以示威者周二晚上，在警察局亦及她家外縱火，逼使波特及其曾任當地警局局長的丈夫連夜逃離住所。

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示威者於建築物外牆塗鴉，外圍則遭到縱火，煙霧瀰漫整條街道。聚集在該市布魯克倫中心區（Brooklyn Center）的示威者，將玻璃樽等雜物扔進警察總部。警察一度出動催淚彈、閃光彈以及其他非致命武器驅散示威者，示威民眾則使用雨傘等作掩護。警方在周二晚上的示威中，以騷亂等罪名拘捕了60多人。

據悉，賴特育有一名近兩歲的兒子。波特開槍地點，與之後引發美國全境BLM示威的弗洛伊德（George Floyd ）跪頸致死事件，發生地點相距不遠。

責任編輯：李俊儀

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