科學園舉辦STP Platform體驗日 結合虛擬和實境 提供驗證技術

創新科技的成本及開發時間一直而來都是比較長，當科創產品研發成功後，其試驗又是一大難題，很多時候環境的限制或沒有足夠的數據都會令產品出現誤差。香港科技園公司的STP Platform也許能幫助科創公司提供測試進行產品驗證。香港科技園公司周三(14日)舉辦 ｢STP Platform體驗日」，展示STP Platform在試行階段時，使用平台驗證服務的成功例子，例如鼠類自動識別技術、消毒機械人的消毒效能以及人工智能交通管理方案等。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，｢ STP Platform體驗日」中展示了多項使用案例，徹底貫徹了科技園公司作為生活實驗室的理念，加速創新技術在本港各行各業的應用。平台提供的驗證服務能加強企業對創新科技的信任、認可和信心，並進一步鼓勵香港業界成為先驅，率先採用突破性技術方案。

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香港科技園公司人工智能、機械人技術平台及精密工程總監霍露明博士表示，目前已經有20個項目使用STP Platform，當中都是與政府部門合作。她指由於平台較新，因而與政府部門合作，藉此提升驗證服務的認受性。平台目標1年內能增加50個項目使用，同時希望3年後能在STP Platform中製造一個虛擬的香港，長遠幫助香港的基建發展。

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責任編輯：羅浩濂