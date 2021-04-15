【疫市營商】土耳其企業進駐香港　冀開拓中國市場

▲ 土耳其創意廣告和品牌顧問公司Dantatsu今日（4月15日）宣布，在香港開設的辦事處正式開業。（政府新聞處圖片）

土耳其創意廣告和品牌顧問公司Dantatsu今日（4月15日）宣布，在香港開設的辦事處正式開業。該公司希望在香港開設辦事處，幫助土耳其和歐洲品牌進入中國市場。同時，為中國和國際品牌提供創作意念及技術，拓展海外業務。

該公司於2012年在土耳其成立，為超過100個國際品牌客戶，提供全面的市場傳訊和創意策略。行業包括款待、餐飲、汽車等。並在香港、伊斯坦堡和安卡拉的三個辦事處。香港辦事處將負責統籌中國市場的策劃工作。故今次在香港成立的團隊，精通中國社交媒體平台的專業知識。

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Dantatsu董事兼首席創意總監Cankat Kalyoncu表示，香港設點有助公司為客戶提供多元文化的創作意念，以及更快速及有效益的服務。他預期中國與土耳其的商業合作將與日俱增，未來數十年兩地的商業、貿易和投資合作將有強勁增長。

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Kalyoncu補充，香港地理位置優越，既是內地門廊，又貫通亞洲各地，為區內的貿易、航空和服務樞紐。故在港設立新據點，把握新機遇。展望未來，他更會密切留意大灣區的發展，並把握這方面的商機。

投資推廣署助理署長吳國才表示，香港鄰近內地市場，因為中國最新「雙循環」經濟發展策略，將激發國內巨大消費市場的增長潛力，國際品牌會繼續拓展中國市場，並需要如Dantatsu這些為品牌，提供行銷和創意諮詢服務的公司。

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責任編輯：馬意文