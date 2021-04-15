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【東京奧運】執政自民黨高層：不排除取消

環球社會熱點 14:11 2021/04/15

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距離日本東京奧運不足100日，但日本新冠肺炎疫情近期有升溫跡象。其中大阪府周三（14日）單日錄得破紀錄的新冠肺炎確診個案，外界質疑東京奧運能否如期舉行。共同社報道，執政自民黨幹事長二階俊博透露，若日本新冠肺炎疫情蔓延，不排除會取消舉辦東京奧運。

日本恐爆第4波疫情 如期舉行東奧有暗湧 【下一頁】

日本新冠肺炎疫情反覆，當地政府的防疫小組早前曾警告，國內已出現第4波疫情。共同社報道，執政自民黨幹事長二階俊博周四錄制電視台節目時被問及，若當地新冠肺炎疫情進一步蔓延，會否如期舉辦東京奧運會。二階俊博表示如果東京奧運很難舉辦的話，就必須取消，強調取消東京奧運亦是一個選項。

二階俊博是日本首相菅義偉的主要支持者，亦是自民黨內重量級人物。他敢於就多個具爭議性話題發表意見，以坦率敢言而聞名。

傳讓東京奧運選手優先接種疫苗 日本政府火速澄清 【下一頁】

自日本政府宣布結束緊急狀態後，東京的新冠肺炎確診數字持續上升。而大阪單日錄得1,130宗確診個案，更創疫情爆發以來新高。為了讓東京奧運如期舉行，當地政府亦積極準備前期工作，包括呼籲民眾維持社交距離，限制奧運入場觀眾人數，以及縮小火炬傳遞規模。

疫情之下，日本民眾普遍反對繼續舉行東京奧運，其中Twitter更出現逾30萬則要求取消東京奧運的帖文。

責任編輯：郭麗明

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