【台積電TSM】台積電首季多賺19%、7納米以內先進製程佔銷售近半　芯片緊張料維持至明年（第二版）

▲ 【台積電TSM】台積電首季多賺19%營收勝預期 先進製程佔晶圓銷售49%

台積電（美：TSM）首季稅後純利約1,396.9億元（新台幣，下同），按年升19.4%，但按季跌2.2%。季內，台積電合併營收約3,624.1億元，按年升16.7%，按季升0.2%。台積電表示，先進製程（包含7納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的49%。台積電管理層指出，年內芯片產能仍將緊張，全球芯片短缺恐持續至2022年，但汽車芯片在下一季可大大改善。

台積電指出，5納米製程出貨佔台積公司第一季晶圓銷售金額的14%；7納米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%。

若以美金計算，台積電首季營收為129.2億美元，按年增加25.4%，按季亦增1.9%，好過預期2.4億美元，每股盈利為0.96美元，亦勝預期。季內毛利率為52.4%，經營利潤率為41.5%，稅後純利率則為38.6%

台積電料調高今年資本支出一至兩成 達300至310億美元【下一頁】

台積電表示，預計與3個月前相比，每個產品平台都有上升空間，公司一同市場預期調高今年資本支出預算，由原先250億至280億美元，上調至300億美元。

其他業務指引方面，台積電料今年銷售額以美元計可按年增長約兩成，而第二季銷售額為129億至132億美元。台積電料，第二季毛利率為49.5%至51.5%，營業利潤率為38.5%至40.5%，較上季輕微回落。

（第二版更新管理層預期）

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編輯：吳敏芳