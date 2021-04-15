▲ 【國家安全教育日】金管局：國家安全才保障金融安全 證監會：香港可作金融防火牆

港區國安法實行後，香港今日舉行國家安全教育日研討會，證監會主席雷添良、金管局總裁余偉文都以視像模式演說。余偉文稱，國家安全和金融安全互相依賴和促進，穩健金融體系是民心安定的前提，而有國家安全社會穩定才可保障金融安全，金管局會處理好4大防線。

余偉文表示，香港是全球第三大美元交易中心、第四大外匯交易中心，也是全球最大離岸人民幣樞紐，經多個金融資產互聯互通，與內地金融市場緊密連繫，反映內地和國際投資者及企業信任香港金融系統。

金管局未來4大防線包括：1）會做好網絡安全，防範不法分子入侵網絡；2）要求金融機構依法合規經營，加強打擊非法資金經過金融體系轉移；3）防止散播損害金融穩定的虛假訊息，及時闢謠；4）針對各種潛在風險，作出評估及應對方案。

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他表示，近一年入港元的資金達500億美元，反映香港支付系統安全有效運作。

身兼港區全國人大代表的雷添良也指，金融安全是國家安全重要組成部分。香港致力開發掛鈎內地資產表現的衍生產品，可緩解國際機構投資者在波動市時恐慌性拋售，增強投資內地信心，認為香港可繼續發揮防火牆及緩衝區角色。

證監會持續偵測可疑交易，對持牌機構進行壓力測試，監督基金的資金流動性和贖回情況。為減低極端市場波動產生的影響，證監會已聯同港交所檢討市場波動調節及熔斷機制。

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編輯：麥德銘