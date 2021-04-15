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網上玩販賣黑人同學遊戲 德州中學生遭處分

環球社會熱點 13:45 2021/04/15

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美國有黑人青年被警員追捕期間，警員懷疑錯把手槍當成電擊槍向其開槍，導致青年當場死亡。事件引發美國多地示威之際，德州有中學生於網上玩販賣黑人同學遊戲，假裝將黑人同學放在社交媒體上標價拍賣，其後遭學區處分。

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美媒報道，Aledo Independent School德州分校（the Daniel Ninth Grade Campus）有部分中學生，於社交媒體Snapchat上發起名為「奴隸交易」（Slave Trade）的遊戲。他們在網上將部分黑人同學標價拍賣，價格介乎1美元至100美元（7.8至780港元）不等。

據悉，他們不喜歡其中一名黑人同學的髮型，因此為對方標上最低的1美元價格。除了使用「奴隸交易」（Slave Trade）和「農場」（Farm）之外，他們更於群組名稱上加上黑人男子、槍械和白人警察的表情符號，被指涉及種族主義。

一個月內三襲亞裔 紐約男被控23項罪名 【下一頁】

該校所屬學區其後發表聲明，指他們於兩周發現有學生作出種族騷擾及網絡欺淩行為，並立即展開牽涉執法部門的調查。學區稱已向犯事的學生作出紀律處分，並指事件為受害學生、家屬及所有有色人種學生帶來巨大痛苦，學區也深感難過。

但學區發言人拒絕透露遭到處分的具體學生數字，也未説明他們受到哪種紀律處分。

責任編輯：鄭錦玲

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