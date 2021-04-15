【有相睇】裝修精緻企理　買家一睇愛上　570萬購翠怡花園兩房戶

疫情緩和，業主對後市審慎樂觀，美聯物業青衣港鐵站分行高級分區營業經理李貫甡表示，青衣區上月成交量逾百宗，最近翠怡花園一低層單位獲承接，單位附乾淨企理裝修，外區客睇樓當日即拍板入市。

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成交單位為翠怡花園2座低層F室，實用面積約368平方呎，兩房間隔，享西南山景。李貫甡稱，原業主上月叫價約600萬元放售，獲外區客洽商承接，最終議價30萬元即5%，以570萬元成交，實用呎價15,489元。代理續指，買家心儀上址價格相宜，間隔實用，而且附精緻裝修，睇樓當日即決定承接。

資料顯示，原業主於2015年8月以約442.8萬元購入上址，轉手帳面獲利約127.2萬元，升值約28.7%。代理補充，疫情緩和後，普遍業主對後市審慎樂觀，議價空間收窄至0-5％，個別業主醞釀反價，料市場有機會再出現破頂成交。

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