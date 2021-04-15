【可持續發展】滙豐調查：八成受訪者指ESG為投資關鍵　卻只有25%會納入投資考慮

▲ 投資顧問所屬的公司規模愈大，相信ESG對其客戶重要性的比例便愈高。

環境、社會及管冶（ESG）投資近年愈益受關注，滙豐投資管理調查顯示，香港、內地及新加坡的受訪者均認為，疫情提高其對ESG考慮因素的意識，並促使其重新評估投資方式，當中84%香港受訪者認為ESG為管理其投資的關鍵所在，但當中只有25%會將其納入投資考慮。

半數受訪者5年內投資組合100%由可持續投資組成

調查發現，半數受訪亞洲投資者相信，未來三至五年的投資組合將100%由可持續投資組成。至於可促進未來ESG投資的因素，則包括可平衡風險和回報目標的產品、更多不同種類的ESG投資工具和策略、政府鼓勵措施，以及更多關於投資表現和ESG議題的資訊。

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三個亞洲市場的受訪投資顧問表示，在他們的客戶中，只有一半贊同ESG投資的重要性。投資顧問所屬的公司規模愈大，相信ESG對其客戶重要性的比例便愈高。

多元資產投資最受港星投資者追捧

調查亦顯示，主動管理的可持續投資產品為投資者及投資顧問的首選。其中，多元資產投資最受香港投資者（53%）及新加坡投資者（49%）追捧，中國內地投資者則偏好透過主題性基金投資於ESG（50%）。

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滙豐投資管理亞太區行政總裁巴培卓（Pedro Bastos） 表示，疫情加快低碳經濟轉型，令可持續投資備受矚目，雖然公眾對ESG議題的認識有所加深，但調查仍然顯示，投資者在可持續投資議題上的意向和行動存有重大差距。

調查由滙豐投資管理委託於2021年1月和2月在香港、中國內地、新加坡和英國進行，目的是研究大眾富裕階層和高淨值投資者，以及投資顧問對可持續投資所持的看法。

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編輯：陳韻妍