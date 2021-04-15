【長和系】長實上調回購上限規模逾一成至3.8億股 全日升逾2%再試50元

李嘉誠家族旗艦長實集團（01113）宣佈，股份回購的回購股數會由原先的3.3億股，增加逾一成至3.8億股，即佔長實已發行股份的10.29%。回購建議內的其他條款不變，回購要約價將維持每股51元，因此整個回購計劃的代價會增加25.5億元至193.8億元。長實股價受回購規模擴大而提振,再度上試50元心理關口，全日收報48.15元，上升2.2%。

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長實於上月18日公布，擬向李嘉誠基金會收購4項基建資產，並會以新發行3.33億股份支付，其後回購約3.33億股。回購股數增加後，預計交易完成後李嘉誠及李澤鉅等的控股股東集團持股會由35.99增至45.6%。

是次公告更透露了李嘉誠家族的成員的個人持股量，李嘉誠長孫女李思德現持有20.52萬股，佔總0.0056%；而李嘉誠次子李澤楷則持有7.5萬股。

此外，長實亦再度出手投地。獨資入標今日截標的港鐵（00066）黃竹坑「港島南岸」第６期發展項目。

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