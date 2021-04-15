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【疫苗接種】港府擴大疫苗接種年齡至16歲或以上　復必泰最低16歲、科興疫苗18歲

股市 15:26 2021/04/15

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聶德權陳肇始下午就疫苗接種計劃見傳媒　消息指將擴大優先群組至30歲以下

政府提出以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬社交距離措施，避免再出現「一刀切」的切斷式限制，冀藉此推動更多人接種新冠疫苗。公務員事務局局長聶德權及食物及衞生局局長陳肇始公布新冠疫苗接種計劃安排，正式擴大接種疫苗人士至16歲或以上市民，16歲或以上可接種復必泰疫苗、18歲或以上可接種科興疫苗。

聶德權稱，新加入16歲至29歲市民可接種疫苗，涉及108萬人，令香港可以接種疫苗的人士增至650萬人，相當於香港人口88%，市民可以在4月23日（周五）上午9時可以預約。港府同時擬增加3家復必泰疫苗中心，而接種中心會營運至9月。

消息未見刺激零售股，莎莎國際 （00178） 最新未有升跌。大快活集團 （00052） 跌0.1%，最新報17.28元。

譽宴集團傳要求員工打疫苗　須交文件證不宜接種　否則4月底停工【下一頁】

衛生署昨日公布，本地2名孕婦接種復必泰疫苗後流產。但有專家指，目前未有相關證據證明事件有關連。

另外，因應阿斯利康疫苗接種爆發血栓等副作用，澳門今日已向疫苗供應商提出暫緩供貨的要求。

澳門叫停阿斯利康疫苗供貨　康希諾生物仍未止跌今早再挫7%【下一頁】

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港股 聶德權 陳肇始 食物及衞生局 公務員事務局 疫苗氣泡 疫苗

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